Splatoon 2: disponibile il nuovo aggiornamento con varie migliorie per tutte le modalità

ha reso disponibile per il download l'aggiornamento 2.3.0 di, ora disponibile per il download anche in Europa. Questo update apporta varie migliorie a tutte le modalità del gioco e ribilancia le statistiche di alcune armi.

L'aggiornamento include modifiche alla cadenza, alla velocità di attivazione delle speciali e alla potenza dei colpi di numerose armi, inoltre sono stati corretti bug nelle modalità Zona Splat, Torre Mobile e Salmon Run.

Il lunghissimo changelog è disponibile sul sito di Nintendo, ricordiamo che il prossimo 16 marzo Splatoon 2 tornerà nei negozi con la Starter Edition, riedizione che include il gioco completo, una guida strategica e una serie di adesivi a tema.