Splatoon 2 European Championship: i Ninplayers rappresenteranno l'Italia

Attraverso un torneo organizzato da Nintendo ed ESL, lo scorso 12 gennaio è stato eletto il miglior team italiano di Splatoon 2 in circolazione. A trionfare i ragazzi del team Ninplayers, ufficialmente invitati a rappresentare l’Italia ai prossimi Splatoon 2 European Championship 2018-2019 che si terranno a Parigi il 9 e il 10 marzo.

Quella dei Ninplayers, cinque ragazzi dai 14 ai 20 anni provenienti da ogni parte di Italia, è una storia fatta di successi e conquiste sul campo: per la seconda volta consecutiva vestiranno la maglia azzurra allo Splatoon 2 European Championship dichiarandosi ancor più preparati e determinati a conquistare l’ambito titolo!

"Quest'anno il team darà il massimo per provare a portare in Italia la coppa più ambita dai giocatori europei" – hanno dichiarato i Ninplayer, attraverso la voce del capitano Lion - "Il consiglio principale che diamo ai team meno esperti è di rimanere calmi in partita, avere un atteggiamento sportivo nei confronti degli altri ed evitare di arrabbiarsi. Tutto questo insieme crea un'aria di gioco rilassante e senza conflitti, che porta a dare il massimo". Di seguito la lista dei contendenti europei che il team italiano dovrà fronteggiare a marzo:

Germania: BackSquids (vincitori del torneo nazionale tedesco Splatoon 2 durante gamescon 2018)

Francia: Alliance Rogue (vincitori della Paris Games Week)

Spagna: Polarized (vincitori della Madrid Games Week)

Svizzera: Huitante (vincitori dello Zurich Game Show)

Olanda: Polderlantis (vincitori di First Look)

Belgio: Overtime (vincitori di Gameforce)

Austria: Team ? (vincitori di Game City)

Portogallo: Hexagone (vincitori della Lisbon Games Week)

UK: Team Mako (vincitori dell’MCM Comic Con di Birmingham)

Per partecipare ai tornei di Splatoon 2 è già online il sito web dedicato che permette di creare il proprio team, reclutare nuovi membri o trovare una squadra di splatter solitari e con le stesse caratteristiche a cui abbinarsi.