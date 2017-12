Splatoon 2 ha già superato i numeri di vendita del primo capitolo in Giappone

Tra i numeri diffusi dall'ente Media Create, troviamo un'informazioni piuttosto interessante riguardante la serie di: il secondo capitolo del coloratissimo sparatutto disponibile in esclusiva su Nintendo Switch ha già superato in Giappone i numeri di vendita fatti registrare dal suo predecessore su Wii U.

Per la precisione, parliamo di 1,668,466 unità vendute da Splatoon 2 contro le 1,532,079 del primo capitolo. Un'ottima notizia per il titolo, e lo stesso si può dire per Nintendo Switch che continua a macinare decisamente positivi dal lancio avvenuto lo scorso marzo.

Splatoon 2 è disponibile ora in esclusiva su Nintendo Switch. La grande N ha da poco aggiornato il suo titolo, introducendovi una nuova mappa di gioco: Walleye Warehouse, un'area ambientata in un magazzino pieno di container e casse. Per tutte le ulteriori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione.