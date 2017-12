Splatoon 2: la mappa Walleye Warehouse arriva venerdì 15 dicembre

Venerdì 15 dicembrepubblicherà la nuova mappa didenominata, versione aggiornata dell'omonima location già disponibile nel precedente episodio della serie.

Walleye Warehouse è ambientata in un magazzino pieno di container e casse, la mappa permette di sfruttare gli ampi corridoi per ripararsi dai colpi nemici e studiare nuove strategie di attacco, inoltre sarà possibile spostare l'azione anche sul campo verticale grazie alle numerose torri presenti.

La nuova mappa sarà disponibile dalle prime ore del mattino, grazie per tutti i possessori di Splatoon 2. Ricordiamo che il gioco è uscito in esclusiva su Nintendo Switch lo scorso mese di luglio, registrando ottimi risultati sul mercato e diventando ben presto uno dei titoli più venduti per la piattaforma Nintendo.