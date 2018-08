Splatoon 2: nel weekend inizierà il campionato inglese di Splatoon 2

La scena competitiva di Splatoon 2 inizia a prendere una forma definita. Come vi abiamo anticipato qualche giorno fa, questo fine settimana nel Regno Unito, presso l'Insomnia 63, si giocherà il primo evento di qualificazione online per lo Splatoon 2 U.K. Championship 2018.

I vincitori si guadagneranno un ingresso nel gran finale del prossimo novembre per giocarsi la possibilità di essere incoronati campioni del Regno Unito. La squadra che andrà a vincere le finali, inoltre, rappresenterà il Regno Unito nei campionati europei annuali di Splatoon 2 nella primavera del 2019.

Nintendo, insomma, inizia a spingere spingendo abbastanza sull'acceleratore per l'esport di Splatoon 2. Il mese scorso Nintendo of Japan ha annunciato una partnership con il Nippon Professional Baseball League (NPB), la più alta serie professionistica di baseball in Giappone, per creare una nuovissima serie esport dedicata proprio a Splatoon 2. La serie inizierà la primavera 2019 e includerà 12 squadre di quattro giocatori in base alle 12 squadre professionistiche del campionato, ovvero una sorta di campionato in franchigia molto simile a quello statunitense. I premi e la programmazione devono ancora essere annunciati.

Per tutti gli appassionati di Splatoon 2, insomma, inizia a essere un periodo di grande fermento. Se siete curiosi di assistere ai match del campionato inglese, vi consigliamo di fare un giro sul sito ufficiale dell'Insomnia 63, uno dei festival più importanti e prestigiosi dell'intero Regno Unito.