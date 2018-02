Splatoon 2: la nuova arma Blast Lunar Neo è ora disponibile per tutti

ha annunciato che la nuova armaè disponibile a partire da oggi per tutti gli utenti di Splatoon 2 . In cima alla notizia vi abbiamo proposto un video gameplay in cui possiamo vedere la nuova arma in azione.

Come potete leggere nel tweet di Nintendo Italia riportato a fondo pagina, Blaster Luna Neo si presenta come la nuova versione della classica Blaster Luna, dotata a sua volta di attacchi secondari Mina e Lanciappiccibombe. Mantenendo le statistiche della sua controparte originale, stiamo parlando di un'arma efficace nel combattimento ravvicinato che, proprio come tutti i blaster, sarà in grado di splattare gli avversari con un singolo colpo.

