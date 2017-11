Splatoon 2: la nuova arma Hydra Splatling debutta questo fine settimana

Tra i tanti nuovi contenuti in arrivo perc'è anche una nuova arma, l', pronta a debuttare nel corso del fine settimana.

Sarà accessibile a tutti i giocatori a partire dalle ore 3:00 di sabato 25 novembre. Si tratta di una vecchia conoscenza, dal momento che era già presente nel primo capitolo della serie, Splatoon. L'Hydra Splatling ha un'alta cadenza di fuoco, ma è caratterizzata da una bassa velocità di ricarica e da una ridotta mobilità. Potete ammirarla in azione negli screenshot condivisi via Twitter da Nintendo in calce a questa notizia.

Si tratta di un periodo estremamente ricco per Splatoon 2, un titolo mai abbandonato dagli sviluppatori e supportato incessantemente: tra le tante novità previste, si segnala lo scenario Fortino Fumino per la modalità Salmon Run in arrivo domani e la mappa Mercatotano, la cui pubblicazione è prevista per sabato.

Vi ricordiamo che Splatoon 2 è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.