Splatoon 2: la nuova mappa Shellendorf Institute arriva domani

continua a supportarecon nuovi contenuti: dopo l'arrivo dell', lo splattatutto per Switch si aggiornerà domani con la mappa Shellendorf Institute, come di consueto gratuita per tutti.

Shellendorf Institute è ambientata all'interno di un museo e sala congressi, con tanto di spazio adibito alla studio e alla ricerca. La nuova mappa gratuita di Splatoon 2 sarà accessibile in tutto il mondo dalle 03:00 del mattino di venerdì 12 gennaio.

Splatoon 2 ha debuttato la scorsa estate su Switch, riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica, vendendo oltre 1.5 milioni di copie in tutto il mondo. Il supporto continuerà almeno per tutto il 2018, con nuove armi, mappe e modalità, senza dimenticare gli ormai popolarissimi SplatFest.