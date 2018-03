Splatoon 2: nuova modalità Octo Expansion, aggiornamento e campionato europeo

Splatoon 2 è stato uno dei principali protagonisti del Nintendo Direct di oggi, giovedì 8 marzo, grazie all'annuncio di numerose novità in arrivo, tra cui la nuova espansione a pagamentoe un corposo aggiornamento gratuito.

Nuova modalità Expansion (Single Player)

Quest’estate arriva il primo contenuto scaricabile a pagamento su Splatoon 2. Octo Expansion aggiunge una nuova e notevole modalità giocatore singolo che consente ai giocatori di impersonare Numero 8, un Octoling senza ricordi. La campagna in modalità giocatore singolo include 80 missioni, oltre a nuove storie che gettano una luce diversa sui personaggi preferiti. I giocatori che completano la campagna Octo Expansion sbloccheranno le abilità per giocare come Octolings in battaglie multiplayer. Splatoon 2: Octo Expansion verrà lanciata quest’estate e i giocatori potranno acquistare il pass Octo Expansion a partire da oggi sul Nintendo eShop a € 19,99 per ricevere immediatamente un equipaggiamento in-game con tema Octo da utilizzare subito in battaglia. (E’ necessaria la versione completa del gioco per utilizzare i DLC)

Aggiornamento Splatoon 2

Ad aprile, Splatoon 2 vedrà un significativo aggiornamento gratuito (Versione 3.0) con 100+ nuovi elementi di equipaggiamento, altri stadi che verranno presentati per la prima volta nel corso della primavera (Miniera d’Orata, Campeggio Totan e Soglioland) e un nuovo ranking (Rango X). Rango X è un ranking estremo, superiore anche a S+.

Campionato europeo di Splatoon

Dopo mesi di splatting intenso online o offline per tutto il 2017, i due migliori team europei di Splatoon 2 si daranno battaglia sul grande palco del Polymanga in Svizzera al Campionato europeo di Splatoon il 31 marzo. Polymanga ospiterà, oltre al torneo, anche uno speciale concerto virtuale con Alga e Nori, il duo di idoli pop del gioco, Tenta Cool. I fan potranno assistere all’emozionante conclusione del torneo, oltre al concerto dei Tenta Cool, in streaming dal vivo sul Nintendo Twitch e sui canali YouTube.