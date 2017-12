Splatoon 2: il nuovo aggiornamento risolve alcuni bug legati al multiplayer

ha pubblicato il nuovo aggiornamentoper. Non aggiunge nuovi contenuti, ma risolve una serie di bug che, pur essendo piuttosto rari, inficiavano l'esperienza di gioco.

Uno di questi faceva partire in anticipo il tempo supplementare in Clam Blitz, mentre un altro impediva all'Inkjet special di causare danni. Entrambi sono ormai un lontano ricordo, esattamente come il bug che rendeva impossibile la registrazione dell'Highest League Power con connessioni scarse. Inoltre, i giocatori non potranno più ripararsi dalla Ink Storm in alcune mappe. Per tutti i cambiamenti nel dettaglio vi rimandiamo al changelog pubblicato da Nintendo.

Splatoon 2 è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Recentemente l'esperienza di gioco si è ulteriormente arricchita grazie all'introduzione di una nuova mappa, Walleye Warehouse. Intanto, ha già superato le vendite del primo capitolo (uscito su Nintendo Wii U), ed è anche diventata l'esclusiva per la console ibrida di maggior successo in Giappone.