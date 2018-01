Splatoon 2: nuovo update in programma per la fine di febbraio

si è aggiornato per ben due volte in pochi giorni, prima alla versione 2.2.0 e poi alla 2.2.1 . Le due patch hanno risolto diversi problemi alla modalità Salmon Run e ad alcune mappe di gioco, come la nuova Shellendorf Institute.

Il supporto, tuttavia, non è ancora destinato a cessare, e la divisione giapponese di Nintendo ha fatto sapere tramite twitter di essere già al lavoro sul prossimo grande aggiornamento per lo sparatutto a base d'inchiostro, la cui pubblicazione è attualmente prevista per la fine del mese di febbraio. Non sono noti, al momento, i dettagli della nuova patch, ma ve li comunicheremo non appena ne avremo la possibilità.

Intanto, vi ricordiamo che Splatoon 2 è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch, e si è rivelato il primo gioco per una console console casalinga a superare le 2 milioni di unità vendute in Giappone da otto anni a questa parte. Secondo i dati forniti da Famitsu, nel 2017 è stato il secondo gioco più venduto nel paese del Sol Levante, superato solamente da Pokémon Ultrasole e Ultraluna.