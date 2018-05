Splatoon 2 Octo Expansion: un breve filmato ci mostra il livello Flipper Polper

Nintendo ha condiviso sui propri canali social un breve filmato tratto dalla Octo Expansion di Splatoon 2 in cui ci viene mostrato il Flipper Polper, uno dei numerosi livelli che saranno inclusi nella prima grande espansione a pagamento del coloratissimo sparatutto della Grande N.

Il DLC introdurrà una nuova campagna single player da oltre ottanta missioni che seguirà la storia di Numero 8, una Octoling che si risveglierà in una metropolitana senza alcun ricordo del passato. Splatoon 2: Octo Expansion non presenta ancora una data di uscita, per il momento sappiamo solamente che sarà lanciata nel corso dell'estate al prezzo di 19.99 euro. Preordinando l'espansione sull'eShop di Nintendo otterrete un equipaggiamento esclusivo utilizzabile in battaglia.