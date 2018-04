Splatoon 2 Octo Expansion: breve video gameplay per la nuova campagna single-player

Nintendo ha pubblicato sul proprio canale Youtube giapponese un breve filmato dedicato alla Octo Expansion di Splatoon 2: nel video gameplay in questione, della durata di circa 40 secondi, possiamo osservare un frammento della nuova campagna single player.

La Octo Expansion introdurrà infatti una campagna per giocatore singolo che offrirà più di ottanta missioni. In questa nuova avventura, indosseremo i panni di Numero 8, una Octoling che si risveglierà in una stazione metropolitana senza alcun ricordo e dovrà affrontare molteplici sfide per fare luce sul suo passato. Nel filmato condiviso nella giornata di oggi dalla Grande N ci viene mostrata una piccola sezione di gameplay di una missione in cui ci verrà richiesto di splattare 20 nemici nel giro di due minuti. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Splatoon 2: Octo Expansion non presenta ancora una data di uscita: per il momento sappiamo solamente che farà il suo debutto nel corso dell’estate, tuttavia alcuni recenti rumor indicano il 13 luglio come probabile data di lancio. In ogni caso, il DLC di Splatoon 2 è già disponibile per il preorder al prezzo di 19.99 euro sul Nintendo eShop; prenotando l’espansione otterrete come bonus un equipaggiamento in-game a tema Octo da utilizzare subito in battaglia.