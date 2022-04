Splatoon 2: Octo Expansion gratis per gli abbonati a Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Avrete sicuramente letto sulle nostre pagine la notizia relativa all'annuncio della data d'uscita ufficiale di Splatoon 3 su Nintendo Switch. Ad accompagnare l'importante reveal della Grande N troviamo anche la conferma di una nuova entrata nel catalogo del servizio online di Switch, che vanta ora la presenza del DLC di Splatoon 2.

Tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, una delle versioni dell'abbonamento per la console ibrida, possono ora scaricare e giocare senza ulteriori costi il contenuto aggiuntivo di Splatoon 2 che prende il nome di Octo Expansion. I giocatori che dispongono di un abbonamento attivo al servizio nella sua versione corretta possono quindi correre a scaricarlo sull'eShop. Per procedere al download occorre visitare la pagina della Octo Expansion di Splatoon 2 sul Nintendo eShop e infine selezionare la voce "Scarica" nella sezione "Contenuti per i membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo" che si trova in alto nella pagina. In questo modo si avvierà il download dei contenuti e potrete continuare a giocare fino a quando il vostro abbonamento resterà attivo.

Vi ricordiamo che questo è solo uno dei contenuti gratuiti per gli abbonati, i quali possono scaricare anche i circuiti extra di Mario Kart 8 Deluxe e l'espansione di Animal Crossing New Horizons.