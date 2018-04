Splatoon 2 Octo Expansion: rivelata per sbaglio la data di lancio?

Il profilo Facebook tedesco ufficiale di Splatoon 2 potrebbe aver rivelato per errore la data di lancio di Octo Expansion, il primo grande DLC a pagamento del coloratissimo sparatutto di Nintendo che introdurrà una nuova modalità single player.

Secondo un'immagine comparsa per un breve lasso di tempo sulla pagina Facebook tedesca ufficiale, l'espansione sarà disponibile a partire dal prossimo 13 luglio. Ovviamente lo scatto in questione è stato rimosso prontamente, tuttavia alcuni attenti videogiocatori sono riusciti a effettuare uno screenshot come prova dell'accaduto. Al momento, comunque, vi invitiamo a prendere la notizia come un semplice rumor, in attesa di un'eventuale conferma o smentita da parte di Nintendo.

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Octo Expansion introdurrà una nuova campagna single player che include più di 80 missioni in cui indosseremo i panni di Numero 8, una Octoling che si risveglia in una stazione metropolitana senza alcun ricordo del passato. Il DLC sarà lanciato nel corso dell'estate, sull'eshop di Nintendo Switch potete già effettuare il preordine al prezzo di 19.99 euro e ottenere come bonus un equipaggiamento in-game a tema Octo da utilizzare subito in battaglia. Segnaliamo, infine, che l'espansione non è stand-alone, per giocare sarà necessario possedere una copia di Splatoon 2.