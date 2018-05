Splatoon 2 Octo Expansion: Video Anteprima del nuovo DLC single player

La nuova espansione di Splatoon 2 dedicata agli Octoling sarà disponibile su Nintendo Switch nel corso dell'estate, ma nel frattempo abbiamo avuto modo di provarla con mano. Vi raccontiamo le nostre prime impressioni nella nuova Video Anteprima.

Octo Expansion sembra essere quello che ci si poteva aspettare da una nuova avventura in solitaria nel colorato mondo di Splatoon: un'inebriante miscela di plaforming, di fasi shooter in terza persona e di puzzle solving, permeata dalla consueta dose di follia e di personaggi improbabili. Un robusto contenuto pensato in prima battuta per gli appassionati hardcore della serie, destinati a trovare filo da torcere all'altezza dei molluschi più esperti.

Ricordiamo che il DLC introdurrà una nuova campagna single player composta da oltre 80 missioni, seguendo la storia di una Octoling che si risveglierà in una metropolitana senza alcun ricordo del passato. Splatoon 2: Octo Expansion è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma sappiamo che verrà lanciato nel corso dell'estate al prezzo di 19.99 euro. Preordinando l'espansione sull'eShop di Nintendo, inoltre, potrete ottenere un equipaggiamento esclusivo da utilizzare nel corso delle battaglie.

Vi lasciamo con la nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.