Splatoon 2 Official Italian Koshien 2.0: l'evento LAN si svolgerà il 9 giugno!

Anche quest'anno, Splatoon 2 Italia festeggerà il compleanno dello splattatutto di casa Nintendo con un evento LAN, l'Official Italian Koshien 2.0, il più grande torneo italiano di Splatoon 2!

L'appuntamento è fissato per le ore 10:00 del 9 giugno presso il Club TreEmme di Modena (Via Alfonso Paltrinieri, 80). Durante il torneo ci sarà la possibilità di giocare liberamente con tutti gli altri appassionati e di essere premiati come consueto per i risultati ottenuti sul campo. Il costo di partecipazione è fissato a 10 euro a persona, per metà destinati all'affitto dei locali e per l'altra metà all'acquisto delle attrezzature. Volendo, sarà anche possibile fermarsi a pranzo per mangiare assieme a tutti gli altri partecipanti. È già possibile iscriversi via web utilizzando Paypal sul sito ufficiale del torneo. Segnaliamo che il giorno precedente (8 giugno a partire dalle 10:00) la comunità si riunirà per assistere in diretta ai campionati mondiali di Splatoon 2 sui canali ufficiali Nintendo, in un luogo che verrà comunicato prossimamente.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook di Splatoon 2 Italia, la pagina evento, il canale Telegram e il canale Discord.