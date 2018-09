Splatoon 2: a ottobre arrivano il livello Padiglione Capitone e la Bomba Gassosa

Ad oltre un anno di distanza dal lancio, Nintendo continua a supportare Splatoon 2, sparatutto a base d'inchiostro esclusivo per Nintendo Switch.

La casa di Kyoto ha annunciato che a inizio ottobre verrà introdotto il livello Padiglione Capitone, che sarà anche l'ultimo ad essere aggiunto al gioco. "Alcuni Inkling credono che visitare questo luogo mistico possa evocare energie positive che aiutano a vincere nelle mischie mollusche...", si può leggere nella descrizione. Assieme ad esso farà il suo debutto anche una nuova arma esplosiva, la Bomba Gassosa: "Più la agiti, più sarà efficace". Nella galleria in calce alla notizia trovate degli screenshot che ritraggono sia il Padiglione Capitone che la Bomba Gassosa.

Cosa ne pensate? Stante ancora giocando a Splatoon 2? Ricordiamo che il titolo è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch e che, per essere giocato in multiplayer, ora necessita di una sottoscrizione a Nintendo Switch Online. Il nuovo servizio in abbonamento della casa di Kyoto, oltre a permettere il gioco in rete, mette a disposizione anche i salvataggi cloud e una libreria di classici NES in continua espansione. Se avete appena cominciato a giocare a Splatoon 2, potrebbero tornarvi utili la nostra guida alle abilità e la guida ai loadout.