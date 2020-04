Splatoon 2, la versione di prova gratis tornerà presto: tutti i contenuti

Se possedete Nintendo Switch e in tutto questo tempo non avete mai avuto modo di giocare a uno dei giochi di maggior successo per la console ibrida, tra pochi giorni potrete finalmente rimediare. Nintendo si appresta infatti a mettere nuovamente a disposizione, per un periodo limitato, la demo gratis di Splatoon 2.

La Demo Speciale 2020 di Splatoon 2 sarà accessibile dalle ore 12:00 del 30 aprile fino alle 23:59 del 6 maggio. I partecipanti potranno provare le modalità Mischia Mollusca, le Battaglie Competitive e la modalità cooperativa Salmon Run. Precisiamo, in ogni caso, che pur trattandosi di una demo è richiesto un abbonamento a Nintendo Switch Online per giocare, visto che tutte le modalità incluse sono multigiocatore. Le buone notizie non terminano qui: coloro che si appassioneranno alle battaglie a base d'inchiostro avranno l'opportunità di acquistare il gioco completo a prezzo ridotto. Dal 30 aprile fino al 10 maggio Splatoon 2 verrà scontato del 33% sul Nintendo Eshop.

Cosa ne pensate di quest'opportunità? Darete una chance a Splatoon 2? Ai veterani del gioco, e a coloro che decideranno di acquistarlo dello sconto, segnaliamo che il giorno 22 maggio si terrà un nuovo Splatfest, che vedrà contrapporsi le squadre del Ketchup e della Maionese.