Splatoon 2 è il primo gioco console in 8 anni a superare le 2 milioni di copie in Giappone

L'incredibile successo dista spingendo anche le vendite dei giochi, al punto che in Giapponeè diventato il primo gioco per unaa raggiungere le 2 milioni di copie vendute a otto anni di distanza dall'ultimo,

Secondo i dati forniti da Media Create, lo sparatutto multiplayer di Nintendo ha piazzato 1.882.709 unità sul mercato retail, alle quali vanno aggiunte 150.617 copie vendute in formato digitale, per un totale superiore a 2 milioni. La natura ibrida della console ha sicuramente contribuito all'incredibile successo del gioco, in un mercato come quello giapponese dove i giocatori hanno una chiara predilezione per le portatili. Basti pensare che Pokémon Ultrasole e Ultraluna per Nintendo 3DS è stato acquistato 1,9 milioni di volte durante la prima settimana di commercializzazione, mentre Splatoon 2 "solamente" 670.955.

In ogni caso, si tratta di un risultato eccezionale per il titolo. Vi ricordiamo che Splatoon 2 è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Nelle scorse ore ha fatto la sua comparsa una nuova mappa, lo Shellendorf Institute.