Splatoon 2: il mese prossimo arrivano gli ultimi contenuti aggiuntivi

Splatoon 2 è stato costantemente supportato da Nintendo per oltre un anno. Il titolo si è arricchito con nuove modalità di gioco e innumerevoli mappe, armi, abilità e vestiti aggiuntivi. Tutto, purtroppo, prima o poi finisce: la casa di Kyoto ha annunciato che il mese prossimo lo splattatutto riceverà gli ultimi contenuti.

L'aggiornamento 4.3.0, previsto per mercoledì 5 dicembre, sarà per fortuna piuttosto corposo, dal momento che aggiungerà ben 8 nuove armi. Quattro di queste sono già state rivelate: Ballpoint Splatling Nouveau, Nautilus 79, Custom Explosher e Bloblobber Deco. Le altre quattro le scopriremo nei prossimi giorni.

In aggiunta a queste, verranno introdotte anche 2 nuove abilità. Defense Up DX combinerà i benefici di Antiesplosione e Batteria difettosa. Main Power Up, invece, migliorerà le armi in modi differenti. Ad esempio, se applicata sui rulli, aumenterà i danni inflitti. Sullo Splasher migliorerà la precisione dei colpi mentre si salta, mentre sull'Aerografo aumenterà l'area coperta dall'inchiostro.

Il supporto a Splatoon 2, in ogni caso, non verrà interrotto definitivamente. Dopo questi ultimi contenuti, i giocatori potranno aspettarsi nuovi eventi, bilanciamenti all'esperienza di gioco ed aggiustamenti alle mappe laddove si renderanno necessari.