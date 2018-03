Splatoon 2: prossimo SplatFest al via sabato 10 marzo

ha annunciato la data e il tema del prossimodi Splatoon 2 , il coloratissimo splattatutto disponibile su: l'evento avrà inizio sabato 10 marzo dalle 15:00 e ci porrà di fronte ad una delle domande più tipiche.

È nato prima l'uovo o la gallina? Questo il tema portante del prossimo SplatFest di Splatoon 2, come potete vedere nel recente tweet pubblicato da Nintendo Italia. L'evento sarà disponibile per tutti gli utenti del gioco a partire dalle 15:00 italiane del 10 marzo, vale a dire sabato prossimo. Voi con quale fazione pensate di schierarvi in questo caso?

Ricordiamo che pochi giorni fa è stato pubblicato l'aggiornamento 2.3.0 di Splatoon 2, un importante update volto a introdurre diverse migliorie nelle varie modalità multiplyer. Per tenervi aggiornati con tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.