SPLATOON 2: risolti glitch della bomba boyhaa e delle armi duplo

Uno dei giochi più colorati di Nintendo Switch è sicuramente Splatoon 2, seguito del fortunato sparatutto in terza persona uscito nell'ormai lontano 2015 per Wii U. Nonostante non si tratti di un supporto continuo, gli sviluppatori il 15 giugno hanno rilasciato la terza patch del 2020.

Sono stati risolti problemi per lo più tecnici, come bug e glitch. Ecco nel dettaglio cosa sistema l'aggiornamento 5.2.1.

Modifiche al multiplayer:

Risolto il problema con le armi di tipo Duplo che, una volta equipaggiate, permettevano al giocatore di spostarsi più in alto di quanto previsto durante il dodge-rolling, come risultato di una certa combinazione di movimenti.

Risolto il problema con la bomba Booyah che permetteva ai giocatori di atterrare in una posizione diversa da quella prevista qualora avessero attivato l'effetto e terminato rapidamente subito dopo.

Fine. Insomma, un piccolo aggiornamento che renderà leggermente più godibile e meno frustrante l'esperienza online. Sapere che il team di sviluppo del gioco sta ancora prestando attenzione a questi piccoli dettagli, anche se non sono più previsti aggiornamenti principali come l'introduzione di nuove mappe o armi, sottolinea l'importanza del titolo per gli addetti ai lavori.



