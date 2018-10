Splatoon 2: rivelato un nuovo artwork promozionale per l'evento Splatoween

Nella giornata di oggi, l'account Twitter ufficiale di Splatoon 2, ha svelato un nuovo artwork promozionale dedicato all'evento Splatoween, ormai prossimo all'arrivo.

Come il suo nome suggerisce, il festival celebrerà le festività di Halloween, e permetterà ai giocatori di scegliere tra due fazioni, Dolcetto e Scherzetto. La scelta può già essere effettuata, mentre l'evento vero e proprio si svolgerà dalle ore 16:00 del 19 ottobre al medesimo orario del 21 ottobre (durerà quindi 48 ore, e non 24 come accaduto durante gli anni precedenti). Per l'occasione, Coloropoli sarà addobbata a tema Halloween.

In attesa che l'evento abbia finalmente inizio, Nintendo ha quindi pubblicato un nuovo artwork di Splatoween, insieme ad un paio di immagini catturate in-game che potete osservare in calce alla notizia.

Ricordiamo che Splatoon 2 è disponibile ora in esclusiva per Nintendo Switch. Lo sparatutto si è recentemente aggiornato alla sua versione 4.1. Nei giorni scorsi sono state inoltre svelate le funzionalità degli Amiibo. Vi rimandiamo alla nostra Recensione per ulteriori dettagli sul gioco.