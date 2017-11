Splatoon 2: Sci-Fi vs Fantasy nel prossimo SplatFest

Nintendo ha annunciato il tema del prossimoche si terrà nel weekend del 17 novembre e che vedrà sfidarsi due team, ovvero, chi trionferà tra questi due popolarissimi generi?

L'ultimo SplatFest si è tenuto il 4 novembre scorso e ha visto sfidarsi Cibo Caldo e Cibo Freddo, il prossimo evento è in programma dal 17 al 19 novembre e come di consueto sarà aperto a tutti i giocatori. Il più recente aggiornamento di Splatoon 2 ha portato in dote la mappa Polpaskate, ulteriori contenuti verranno diffusi nelle prossime settimane, inoltre da tempo si parla di uno speciale evento a tema natalizio, sebbene Nintendo non abbia ancora confermato nulla a riguardo.