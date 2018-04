Splatoon 2 si aggiorna con tante novità, tra cui nuovi vestiti e una mappa inedita

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 3.0.0 per Splatoon 2: questo corposo update introduce numerosi cambiamenti e novità, tra cui nuovi vestiti e migliorie alle modalità multiplayer e single player.

Nintendo parla genericamente di "nuovi vestiti e cambiamenti al comparto musicale, aggiunte alle modalità single player, battaglie classificate, multiplayer, Salmon Run e Spectator Mode", inoltre a partire da questa sera sarà disponibile anche il nuovo stage gratuito Camp Triggerfish.

Ricordiamo che recentemente Nintendo e ESL hanno annunciato il campionato italiano di Splatoon 2, le iscrizioni apriranno nella giornata odierna per le tappe del 6, 13, 20 e 27 maggio. Splatoon 2 si aggiornerà in estate con l'espansione (a pagamento) Octo Expansion, ancora priva di una data di lancio ma che secondo alcuni rumor potrebbe arrivare il prossimo 13 luglio sul Nintendo eShop.

Splatoon 2 è uno dei più acclamati titoli per Nintendo Switch, diventato rapidamente un vero e proprio fenomeno di culto, specialmente in Giappone, dono vengono organizzati regolarmente Fan Festival ed eventi, oltre ad aver dato il via alla produzione di fumetti e merchandising di ogni genere.