Splatoon 2: svelate le funzionalità dei nuovi Amiibo!

Poco dopo aver annunciato il lancio dell'aggiornamento 4.1 e l'evento a tema Halloween "Splatoween", il canale Youtube di Nintendo Italia ha rilasciato un video, disponibile in apertura, in cui ci mostra le funzionalità legate alla nuova linea di amiibo dedicati a Splatoon 2.

Si tratta degli Amiibo del Ragazzo Octoling, della Ragazza Octoling e del Polpo Octoling, di cui vi riportiamo le immagini in calce.

Come visibile dal breve trailer, l'utilizzo delle tre statuette consentirà ai videogiocatori di ottenere degli equipaggiamenti esclusivi. In particolare, otterrete:

Ragazza Octoling: abbigliamento a tema strega/mago.

abbigliamento a tema strega/mago. Ragazzo Octoling: armatura in stile medievale, con tanto di elmo.

I tre Amiibo usciranno in anteprima in Europa e saranno disponibili in Italia a partire dal 9 novembre, in un formato che li comprende tutti e tre.



Vi ricordiamo infine che proprio da questo mese saranno resi disponibili nuovi livelli di Splatoon 2.