Splatoon 2: tante modifiche al multiplayer con la patch 2.2.0 del 16 gennaio

ha già rivelato i dettagli della nuova patch 2.2.0 di, che verrà pubblicata lunedì 16 gennaio e introdurrà numerosi bilanciamenti agli equipaggiamenti, oltre ai consueti bug fix.

Tanto per cominciare, sono stati risolti dei bug alla mappa recentemente introdotta, lo Shellendorf Institute, come uno che causava la sparizione e la mancata esplosione delle bombe quando venivano lanciate su alcuni muri e un altro legato al sistema di illuminazione. In Salmon Run è stato eliminato il bug che provocava la morte di tutti i giocatori quando uno di loro abbandonava nell'intervallo tra i round. Tra gli altri problemi risolti, si segnala quello che faceva letteralmente galleggiare il pavimento di Walleye Warehouse in modalità spettatore e l'assenza delle ombre su alcuni equipaggiamenti. Nintendo è inoltre intervenuta sulle statistiche di numerose armi principali, sub weapon e sulle special, tutte riportate nella comoda tabella condivisa nel changelog ufficiale pubblicato dalla casa di Kyoto.

Vi ricordiamo che Splatoon 2 è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch, e si è rivelato il primo gioco console da otto anni a questa parte a superare le 2 milioni di copie vendute in Giappone.