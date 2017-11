Splatoon 2: tanti contenuti gratuiti in arrivo per l'esclusiva Nintendo Switch

L'incredibile successo ottenuto daha lasciato poco spazio alle altre esclusive per, ma non per questosi è dimenticata del suo sparatutto, regalando ai giocatori numerosi nuovi contenuti.

Le novità iniziano con lo scenario Mercatotano, disponibile da questo sabato. Si tratta di un gigantesco mercato che vende all'ingrosso, la cui superficie verrà prontamente ricoperta d'inchiostro durante la battaglia. Oltre ad un ulteriore nuovo livello, il Museo paleontonnologico, l'aggiornamento re-introdurrà due vecchie conoscenza: il Magazzino e il Centro commerciale.

Nuovi contenuti anche per la modalità Salmon Run, che a partire da venerdì riceverà il nuovo scenario Fortino Fumino. In questo scenario, la spiaggia è separata in due piattaforme da uno spazio vuoto e i propulsori a elica sono il mezzo più veloce per passare dall'altra parte.

I giocatori saranno in grado di personalizzare i propri Inkling con ben 140 nuovi elementi, tra cui scarpe, cappelli, abiti e nuovo abbigliamento invernale. Inoltre, la personalizzazione continua grazie a tante nuove pettinature.

Per conoscere tutte le numerose novità previste per Splatoon 2 vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale del sito di Nintendo. Splatoon 2 è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.