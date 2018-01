Splatoon 2: il Tinturicchio master è adesso disponibile, osserviamolo in azione

ha recentemente aggiornatoaggiungendo al già ampio arsenale disponibile il Tinturicchio master, particolare arma che abbiamo già avuto modo di apprezzare nel primo capitolo della serie.

Il Tinturicchio master presenta il Trasferitore come arma secondaria, mentre la sua arma speciale è il Lanciarazzi. Su Youtube sono già comparsi diversi video che ci mostrano il pennello all'opera, in apertura di notizia potete osservare uno di questi filmati e farvi un'idea dell'arma qualora non abbiate molta familiarità con essa. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Splatoon 2 è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch e che recentemente anche il Bombrello è arrivato nel coloratissimo sparatutto della Grande N.