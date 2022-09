Splatoon 2, i toccanti messaggi di addio al gioco da parte della community

Mentre Nintendo è già al lavoro su delle patch risolutive dedicate a Splatoon 3, la community del secondo capitolo si è riunita per dedicargli un toccante tributo, prima di dirgli addio definitivamente.

Come documentato dai colleghi di Eurogamer e Thegamer, diversi utenti hanno manifestato il proprio affetto nei confronti del colorato titolo di Nintendo, con alcuni che hanno rivelato di aver dedicato a Splatoon 2 ben 3000 ore di gioco. Diversi giocatori si sono improvvisati con disegni dei propri personaggi preferiti, mentre altri si sono detti non ancora pronti per passare al terzo capitolo o impossibilitati per motivi economici.

Passando invece alla più recente iterazione della serie, nella nostra recensione di Splatoon 3 vi abbiamo parlato del gioco come di un titolo in forte continuità con i precedenti, che è riuscito a consolidare la formula del gameplay attraverso soluzioni immediate e divertenti, capaci di tirare fuori il meglio da questa produzione nelle iniziative multiplayer.

Purtroppo, però, il titolo ha sofferto di alcune problematiche sin da prima che fosse pubblicato ufficialmente. I cheater di Splatoon 3 hanno infatti provato ad eseguire del codice non autorizzato all'interno della versione demo del gioco, ma Nintendo li ha scoperti subito e attivato delle contromisure come il ban per i diretti interessati.

Vi ricordiamo che il coloratissimo sparatutto Splatoon 3 è attualmente disponibile per l'ibrida Nintendo Switch.