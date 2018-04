Splatoon 2: tutte le novità dell'aggiornamento 3.0.0, disponibile dal 25 aprile

Nuovi contenuti gratuiti per Splatoon 2<7a> sono in arrivo su Switch domani, 25 aprile. Dopo aver scaricato un nuovo importante aggiornamento (Versione 3.0.0), i giocatori avranno accesso a un gran numero di nuove funzionalità.

I nuovi contenuti includono l’arrivo di un entusiasmante Rango X per i giocatori più performanti nelle partite pro, oltre 100 elementi di equipaggiamento, regolazione delle armi e il ritorno di Stella delle famose Sea Sirens. Rango X è una partita tematica estremamente impegnativa rivolta ai giocatori migliori. Coloro il cui punteggio nell’attuale sistema di ranking di Splatoon2 sia pari a S+10 verranno registrati automaticamente nella Rango X dopo aver scaricato l’aggiornamento. I giocatori che sono Rango X si scontreranno per raggiungere il livello Energia X. Giocatori con livelli Energia X simili saranno messi in competizione anche nell’ambito dello stesso Rango X. Una volta al mese, nella sezione SplatNet2 dell’app Nintendo Switch per dispositivi mobili, verranno annunciati 500 giocatori con il livello Energia X più alto per ognuna delle 4 diverse modalità di partita pro.

Dopo l’annuncio di questa classifica, i livelli Energia X verranno resettati ogni mese. Nel corso del resettaggio, i giocatori i cui livelli Energia X risulteranno più bassi di una soglia prefissata verranno declassati a S+9. Questo nuovo sistema incoraggia i giocatori di tutti i livelli a divertirsi per migliorare nel gioco e a conservare le proprie abilità, invece di focalizzarsi esclusivamente sullo scalare la classifica. Il primo resettaggio Energia X è previsto per il 31 maggio e qualsiasi futuro resettaggio avverrà il primo giorno del mese. Faranno parte di questi resettaggi periodici, una rotazione di 8 livelli selezionati per ogni modalità (con 2 livelli che si alterneranno ogni 2 ore) oltre all’aggiunta di nuove armi e l’introduzione di nuovi livelli. L’aggiornamento vedrà anche il ritorno del popolare Campeggio Totan, insieme ad altre quattro armi.

Oltre a Rango X, questo nuovo aggiornamento fornisce ulteriori 100 oggetti di equipaggiamento – alcuni nuovi, alcuni ripresi dallo Splatoon originale – oltre a nuove canzoni di Chirpy Chips, una popolare band in stile chiptune interna al gioco che aveva fatto la sua apparizione nel primo gioco. L’aggiornamento includerà anche la regolazione delle armi, la risoluzione di bug e altri cambiamenti. L’aggiornamento del software vedrà anche l’atteso ritorno di Stella delle famose Sea Sirens. Una volta che i giocatori soddisferanno una certa condizione, dopo aver scaricato l’aggiornamento, Stella farà la sua apparizione in Avampolpo Tentacolo in Valle Polpo. Stella offrirà anche statistiche multiplayer recenti sul personaggio del giocatore.

Altre 2 notizie relative a Splatoon 2: il campionato europeo di Splatoon 2 è terminato il 31 marzo scorso e il team tedesco Gucci Gang ha battuto 2-0 in finale gli EI Firmament. Gucci Gang rappresenterà infatti l’Europa al Campionato Mondiale di Splatoon 2 che si terrà a Los Angeles l’11 e il 12 giugno. I ragazzi se la dovranno vedere contro i team più forti dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dalla Nuova Zelanda e dal Giappone: riusciranno ad uscire vincitori dal palcoscenico mondiale?