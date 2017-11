Splatoon 2: una carrellata di immagini per i nuovi contenuti in arrivo

Nella giornata di ieriha annunciato una lunga serie di novità per. I nuovi contenuti, che includono mappe, modalità e personalizzazioni inedite, debutteranno a breve nel coloratissimo sparatutto della Grande N, e quest'oggi abbiamo la possibilità di osservarli in anteprima.

Nella galleria a fine news trovate le immagini delle due nuove mappe (Mercatotano e Museo Paleontonnologico), degli stage del primo capitolo in arrivo nel sequel (Magazzino e Centro Commerciale), del nuovo scenario per la modalità Salmon Run (Fortino Fiumino) e di alcune delle nuove personalizzazioni. Cosa ne pensate? Per tutti i dettagli sui prossimi aggiornamenti di Splatoon 2, rimandiamo all'apposita news e vi ricordiamo che il gioco è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.