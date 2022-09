Splatoon 3 è stato ben accolto dalla stampa: ha la media più alta della serie

Nonostante al lancio manchino ancora due giorni, la stampa internazionale ha già avuto modo di testare in maniera approfondita Splatoon 3 e di emettere un giudizio.

In queste ore lo splattatutto di casa Nintendo ha raccolto delle votazioni di tutto rispetto, grazie alla quali può al momento vantare un punteggio medio pari a 84 sia su Metacritic, sia su OpenCritic, i due principali aggregatori di recensioni. Si registra un unico perfect score - quello della redazione di Vooks - e nessuna insufficienza. A seguire trovate una panoramica dei voti finora assegnati.

Vooks 100

The Independant 90

Destructoid 90

Game Informer 85

IGN (SP) 80

VG247 80

The Gamer 80

GamesRadar+ 80

Wccftech 75

GameSpot 70

VGC 60

Il giudizio medio dalla stampa internazionale potrebbe cambiare nelle prossime ore con l'arrivo di altre recensioni, ma per il momento è superiore a quella di Splatoon (81) e Splatoon 2 (83). Non possiamo inoltre fare a meno di notare che la media è più o meno in linea con il voto emesso dal nostro Alessandro Bruni, il quale ha assegnato al gioco un 8,2. Leggete la sua recensione di Splatoon 3 per scoprire cosa gli è piaciuto (e cosa no).