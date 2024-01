Splatoon 3 si allarga: il nuovo DLC Torre dell'Ordine ha una data d'uscita

Attraverso un nuovo trailer, Nintendo ha rivelato il giorno in cui La Torre dell'Ordine, seconda espansione di Splatoon 3, sarà disponibile per il download andando così ad ampliare la ricca offerta del terzo episodio della serie disponibile su Nintendo Switch.

Il prossimo corposo DLC pensato per il single player verrà pubblicato il 22 febbraio 2024, tra poco meno di un mese, mettendo a disposizione dei giocatori una nuova area da esplorare. Splatoon 3 La Torre dell'Ordine è stato annunciato al Nintendo Direct di settembre 2023 ed avrà come protagonista Numero 8, che si risveglia a Coloropoli nella piazza centrale adesso del tutto deserta in seguito alla vittoria del Team Ordine sul Team Caos. Scopo di Numero 8 sarà dunque scalare la Torre dell'Ordine e scoprire cosa è accaduto a Coloropoli.

Nintendo ha promesso un contenuto DLC che si presta ad essere rigiocato più volte in modo così da scoprirne tutti i segreti e particolarità. La nuova espansione arriverà sul mercato esattamente un anno dopo il primo DLC Coloropoli di Splatoon 3, pubblicato nel febbraio del 2023. L'arrivo della seconda espansione amplia ancora di più l'offerta complessiva del terzo episodio di Splatoon con tanti nuovi contenuti pronti a regalare ore d'intrattenimento ai fan della serie.