Splatoon 3: annunciata la data d'uscita dell'esclusiva Switch

È arrivato a sorpresa nel corso del pomeriggio un importante annuncio relativo a Splatoon 3, l'attesa esclusiva per Nintendo Switch. L'azienda giapponese ha infatti comunicato la data d'uscita ufficiale, accompagnando tale informazione ad una serie di dettagli aggiuntivi sui contenuti che potremo giocare sin dal day one.

Tutti i possessori di Nintendo Switch potranno iniziare a giocare con la loro copia fisica o digitale di Splatoon 3 a partire dal prossimo 9 settembre 2022. Il gioco arriverà sugli scaffali con una ricca serie di modalità multiplayer competitive, ma includerà anche una campagna single player e una versione rinnovata della componente cooperativa intitolata Salmon Run.

Chiunque sia interessato principalmente alle modalità PvP dell'esclusiva Switch può già dare un'occhiata al nuovo gameplay trailer, il quale permette di vedere in movimento la mappa Sobborgo Siluriano e un'arma inedita di questo terzo capitolo, ovvero il Calamarco: si tratta di un'arma molto simile ad un arco il cui proiettili possono splattare sia in verticale che in orizzontale.

Prima di lasciarvi al trailer Mischie mollusche del gioco Nintendo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un trailer dedicato alle armi di Splatoon 3.