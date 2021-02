Splatoon 3 annunciato ufficialmente al Nintendo Direct!

Com'era lecito attendersi, Nintendo ha chiuso l'atteso Direct del 17 febbraio 2021 in grande stile annunciato ufficialmente Splatoon 3, terzo capitolo ufficiale della serie splattatutto.

L'annuncio è in realtà avvenuto in maniera insolita, poiché il trailer di presentazione si è aperto senza tanto clamore mostrando in azione il sistema di personalizzazione del personaggio e del suo piccolo compagno. Il gigantesco e colorato logo di Splatoon 3 è arrivato solamente dopo, anticipando alcune scene tratte dal gameplay vero e proprio, caratterizzato dal DNA che i fan della serie ben conoscono. Questo terzo capitolo sembra mantenere intatta l'impostazione ludica che ha reso possibile il successo dei predecessori, andandosi a configurare come un serratissimo sparatutto a squadre ad alto tasso di competitività dove le armi sono tutte a base di inchiostro.

Vi consigliamo, ti ogni caso, di armarvi di una buona dose di pazienza, dal momento che l'uscita di Splatoon 3 è fissata nel corso del 2022. Nintendo ha promesso di condividere nuove informazioni nel prossimo futuro. Nel frattempo, date una sbirciata al trailer allegato in apertura di notizia.