Splatoon 3: aperti i preordini su Amazon, anche con uno speciale gadget

Frenetiche battaglie a squadre tutte a base d'inchiostro, una marea di livelli, mosse, armi, modalità e mode che non avevi ancora visto ed una nuova, assolatissima, regione: tutto questo e molto altro ci attende in Splatoon 3 per Nintendo Switch.

Prepariamoci a scoprire Splattonia, un arido deserto abitato da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie, Splatville, la città del caos, è il cuore pulsante di queste polverose distese.

Nel nuovo titolo saranno presenti tutte le armi dei capitolo precedente ed un arsenale di armi principali e secondarie nuove e modificate, come il tri-calamarco ed il possente granchio armato.



Le battaglie si svolgeranno in nuovi livelli ambientati a Splatville e nelle aree limitrofe, come Sobborgo Siluriano, un luogo di ritrovo molto in voga, ed il maestoso Grank Canyon.

Lanciati in battaglia da una mini base a mezz'aria, esibisciti in un avvitotano per uscire dall'inchiostro con un balzo carpiato o ricorri a un'impinnata per scalare rapidamente le pareti ricoperte d'inchiostro e poi lanciarti una volta raggiunta la cima!

Vi ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista per il 9 settembre di quest'anno.