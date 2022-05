Splatoon 3, l'arsenale si amplia: arriva una nuova arma dalle caratteristiche uniche

Splatoon 3 si prospetta decisamente ricco in termini di armamentario, con Nintendo che un poco alla volta sta svelando nuovi elementi relativi all'armamentario del nuovo episodio della coloratissima serie atteso su Nintendo Switch il 9 settembre 2022.

Dopo aver rivelato ufficialmente se Splatoon 3 avrà tutte le armi base viste nei precedenti capitoli, attraverso Twitter la Grande N mostra invece un'arma secondaria del tutto inedita, pronta ad essere impugnata dai giocatori durante le frenetiche partite sia in solitaria che in multiplayer alla base dell'atteso third-person shooter. Si tratta dello Sparalinee, le cui funzionalità sono state mostrate sui social attraverso una breve clip.

Come spiega Nintendo nella descrizione dell'oggetto, lo Sparalinee "spara una linea retta che rimbalza contro le superfici. I nemici che toccano la linea vengono contrassegnati e subiscono danni": una funzione molto utile in combinazione con un'arma principale, che consente di questo modo di massimizzare i danni ottenendo importanti vantaggi in combattimento. Non è da escludere che ulteriori elementi dell'arsenale complessivo del gioco verranno rivelati nei mesi che ci separano dal debutto dell'opera su Switch, pertanto è molto probabile che altri aggiornamenti sui contenuti di Splatoon 3 verranno presto forniti da Nintendo.

Ricordiamo inoltre che Splatoon 3 supporterà i salvataggi su cloud, altra novità rispetto a quanto offerto da Splatoon 2 nel 2017.