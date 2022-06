Splatoon 3 il più atteso di Famitsu, Final Fantasy 16 guadagna una posizione

Final Fantasy 16 risale nella classifica dei Most Wanted di Famitsu e passa dal terzo al secondo posto, il gioco di Square Enix non riesce però a guadagnare il gradino più alto del podio, ancora appannaggio di Splatoon 3 per Nintendo Switch.

Nella settimana che va dal 9 al 15 giugno, Splatoon 3 ha racimolato oltre 750 voti di fatto classificandosi come il videogioco più atteso dai lettori di Famitsu. Secondo posto per FF16 seguito da Xenoblade Chronicles 3, mentre a ridosso del podio troviamo The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 e Live A Live.

[NSW] Splatoon 3 – 763 voti [PS5] Final Fantasy XVI – 678 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 – 615 voti [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 – 541 voti [NSW] Bayonetta 3 – 463 voti [NSW] Live A Live – 451 voti [NSW] Dragon Quest X Offline – 445 voti [NSW] Monster Hunter Rise Sunbreak – 360 voti [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto – 318 voti [NSW] Ushiro – 233 voti [NSW] Fire Emblem Warriors Three Hopes – 207 voti [PS4] Soul Hackers 2 – 191 voti [NSW] Klonoa Phantasy Reverie Series – 166 voti [PS5] Pragmata – 164 voti [NSW] Anonymous;Code – 156 voti [PS4] Star Ocean 6 – 151 voti [PS4] Witch on the Holy Night – 148 voti [PS4] The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II CRIMSON SiN - 143 voti [PS4] Anonymous;Code – 135 voti [PS5] Star Ocean 6 – 119 voti [PS4] Dragon Quest X Offline – 117 voti [PS5] Soul Hackers 2 – 111 voti [PS5] Dragon Quest X Offline – 103 voti [PS5] Hogwarts Legacy – 101 voti [NSW] Nobunaga's Ambition Rebirth – 92 voti [NSW] Witch on the Holy Night – 80 voti [PS4] Capcom Fighting Collection – 76 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink – 74 voti [NSW] Capcom Fighting Collection – 69 voti [PS5] The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II CRIMSON SiN - 58 voti

Ultime posizioni per Granblue Fantasy ReLink, Capcom Fighting Collection e The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II CRIMSON SiN.