Splatoon 3: gli autori di Xenoblade Chronicles coinvolti nello sviluppo del progetto

Splatoon 3 ha fatto il suo esordio su Nintendo Switch lo scorso 9 settembre e si sta già togliendo le prime soddisfazioni. Nintendo ha confermato che Splatoon 3 ha venduto oltre 3 milioni di copie in Giappone piazzandosi anche primo nelle vendite UK: per la casa di Kyoto è una vera soddisfazione, ma non solo per loro.

Arriva infatti conferma che Monolith Soft, gli autori dell'amatissima serie di Xenoblade Chronicles, hanno dato una mano a Nintendo con lo sviluppo del nuovo Splatoon. Da diverso tempo la software house nipponica è un importante sostengo per la Grande N, avendo già dato in passato il proprio contributo per la realizzazione di altre importanti opere per Switch: Monolith Soft ha avuto un ruolo nella realizzazione di The Legend of Zelda Breath of the Wild, Animal Crossing New Horizons ed i primi due episodi di Splatoon.

I rapporti tra le due parti sono quindi molto stretti, con i creatori di Xenoblade Chronicles che sono coinvolti anche nello sviluppo di Zelda Breaht of the Wild 2 in uscita nel 2023. Il team ha inoltre confermato di essere al lavoro sull'espansione di Xenoblade Chronicles 3, al momento ancora sprovvista di una data ma che promette di essere corposa quanto quella di Xenoblade Chronicles 2. Chissà quindi quali altre sorprese Monolith Soft ha in sorpresa per tutti i possessori di Switch.