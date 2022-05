Splatoon 3 avrà tutte le armi base dei precedenti capitoli? Risponde Nintendo

Dopo aver rivelato maggiori dettagli sul single player e sul supporto ai salvataggi in cloud, Nintendo ci torna a parlare di Splatoon 3, il nuovo capitolo della serie splat-shooter in arrivo a settembre in esclusiva sulla famiglia di console Switch.

I fan della serie sono ovviamente curiosi di saperne di più sulle armi che potranno imbracciare in Splatoon 3, e a darci maggiori informazioni al riguardo è la stessa Nintendo. Come potete osservare dando uno sguardo al cinguettio riportato in calce, in Splatoon 3 ritroverete tutte le armi base che avete imparato ad apprezzare nel corso di questi anni. Ciò significa che potrete continuare a fare affidamento ancora fare affidamento alle vostre Aerospray o Splat Dualies se lo vorrete, anche se sarà difficile resistere alla nuova ondata di "bocche da inchiostro" con cui l'arsenale del titolo andrà ad arricchirsi ulteriormente. Siete soddisfatti della scelta di Nintendo di mantenere tutte le armi base degli scorsi episodi della serie splat-shooter?

Vi ricordiamo che Splatoon 3 farà ufficialmente il suo debutto su Nintendo Switch il 9 settembre di quest'anno. Tra i contenuti già confermati dagli sviluppatori abbiamo anche la modalità co-op Salmon Run, che fa il suo ritorno dopo essere stata originariamente introdotta nel secondo capitolo del franchise.