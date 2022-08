Splatoon 3 batte Final Fantasy 16: è il gioco più atteso in Giappone

Nell'ultimo numero di Famitsu è presente la consueta classifica dei Most Wanted redatta in base ai voti ricevuti dai lettori nel periodo che va dal 4 al 17 agosto. Al primo posto, Splatoon 3 che supera Final Fantasy XVI per poco più di 100 voti.

Splatoon 3 è ormai imminente (il gioco esce il 9 settembre su Nintendo Switch) mentre Final Fantasy 16 arriverà solamente durante l'estate 2023, fattore che potrebbe aver influenzato il voto da parte dei giocatori giapponesi.

[NSW] Splatoon 3 – 1,076 voti [PS5] Final Fantasy XVI – 943 voti [NSW] Bayonetta 3 – 742 voti [NSW] Dragon Quest X Offline – 721 voti [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto – 716 voti [NSW] Zelda Breath of the Wild 2 – 663 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 516 voti [NSW] Ushiro – 364 voti [NSW] Witch on the Holy Night – 360 voti [PS5] Star Ocean 6 – 313 voti [PS5] Resident Evil 4 – 302 voti [PS4] Witch on the Holy Night – 286 voti [PS5] Pragmata – 270 voti [NSW] Dragon Quest Treasures – 233 voti [PS4] Star Ocean 6 – 228 voti [NSW] Harvestella – 223 voti [PS5] Street Fighter 6 – 207 voti [PS5] Dragon Quest X Offline – 186 voti [PS4] Valkyrie Elysium – 167 voti [PS4] The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II – CRIMSON SiN – 164 voti [NSW] Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness – 159 voti [PS5] Crisis Core Final Fantasy VII Reunion – 143 voti [NSW] NieR Automata The End of YoRHa Edition – 125 voti [PS4] Dragon Quest X Offline – 122 voti [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection – 109 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink – 106 voti [NSW] Persona 5 Royal – 95 voti [NSW] Aquarium – 93 voti [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II – CRIMSON SiN – 90 voti [PS5] Valkyrie Elysium – 88 voti

In Top 30 troviamo anche giochi come Bayonetta 3, Street Fighter 6, Valkyrie Elysium, NieR Automata The End of the YoRHa Edition, Dragon Quest X Offline, Star Ocean The Divine Force e Harvestella.