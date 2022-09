Splatoon 3 fa il botto in Giappone, le vendite di Nintendo Switch ne traggono vantaggio

Il ritorno degli Inklings si è rivelato un grande successo: Splatoon 3 ha venduto 3,45 milioni di copie in Giappone, piazzandosi primo anche nei dati di vendita UK. Arrivano ora dati più precisi sui risultati commerciali del gioco, che va a vantaggio anche di Nintendo Switch.

In termini di sole copie fisiche (non calcolando dunque il dato totale già riportato e comprensivo anche della distribuzione digitale), Splatoon 3 ha piazzato 1.934.680 milioni complessivi nella sua prima settimana di vendita sul suolo nipponico, piazzandosi ovviamente al primo posto della Top 10 relativa al periodo compreso tra il 5 e l'11 settembre. Prime dieci posizioni, tra l'altro, occupate quasi solo da giochi Switch, con la sola eccezione di Earth Defense Force 6 per PS4:

Splatoon 3 Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (versione Switch) Nintendo Switch Sports Ring Fit Adventure Earth Defense Force 6 Kirby e La Terra Perduta Super Smash Bros. Ultimate Alice Gear Aigis CS: Concerto of Simulatrix Monster Hunter Rise + Sunbreak Set

Il grande debutto di Splatoon 3 si riflette anche su vendite consistenti per Nintendo Switch, che tra tutti i modelli in commercio (standard, OLED e Lite) aggiunge ulteriori 182.876 unità vendute, staccando di netto la seconda classificata, PlayStation 5, che si ferma a 2864 piattaforme vendute.

