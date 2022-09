Splatoon 3: come funzionano Partita Tricolore, Partita Anarchica e Salmon Run

Se state per giocare a Splatoon 3 per la prima volta, sappiate che l'esclusiva Nintendo Switch vanta un'ampia gamma di modalità, ciascuna delle quali propone regole e meccaniche di gameplay uniche. Andiamo alla scoperta di tutte le peculiarità di ciascuna di esse.

Mischia Mollusca

Modalità immancabile in ogni Splatoon, Mischia Mollusca prevede la partecipazione di due squadre composte ciascuna da un massimo di quattro giocatori. L'obiettivo della partita è quello di ricoprire quanta più superficie possibile dell'arena con l'inchiostro del colore della squadra, mandando al tappeto gli avversari con il solo scopo di renderli inattivi per una manciata di secondi. Allo scadere del tempo, verrà calcolata la squadra vincente in base alle aree ricoperte dall'inchiostro di ciascun colore.

Salmon Run

È la modalità cooperativa di Splatoon 3 e consiste in una modalità ad orde in cui i giocatori devono collaborare per tenere testa ai nemici controllati dall'intelligenza artificiale. Ogni Salmon Run consiste in tre ondate di avversari, chiamati Salmonoidi, in cui l'obiettivo è quello di raccogliere le Uova d'oro e quelle di pesce che lasciano cadere quando vengono splattati. Una volta raccolti gli oggetti, occorre consegnarli in un punto di raccolta: attenzione, però, poiché periodicamente farà ingresso nell'arena il Razziatore, una pericolosa creatura che ruba tutte le Uova non raccolte e mette i bastoni tra le ruote ai giocatori meno veloci.



A differenza delle più banali modalità a orde, Salmon Run vanta un certo grado di profondità e richiede una buona intesa tra i giocatori. In ogni round è fondamentale coordinarsi per raccogliere e depositare uno specifico quantitativo di Uova d'oro e di pesce ed è impossibile riuscire nell'impresa senza che vi sia una strategia ben precisa che preveda la divisione dei compiti o delle aree da coprire, senza contare che gli utilizzi delle Armi Speciali sono limitati e sarebbe opportuno riflettere bene con gli alleati su quando giocare questo jolly. Non meno importante è il 'quarto round', che si attiva solo ed esclusivamente se si soddisfano determinati requisiti entro il termine della terza ondata: questa fase extra consiste in una boss fight e mette il gruppo di giocatori di fronte all'imponente Re Salmonoide o ad un altro nemico potente. Pur trattandosi di avversari complessi, la loro sconfitta permette di ottenere ricchi premi come le Squame di Pesce, valuta utile per l'acquisto di oggetti nel negozio di Ursus & Co.

Partita Anarchica

Le Partite anarchiche sono a tutti gli effetti i match competitivi di Splatoon 3 e prevedono la rotazione di quattro diverse modalità di gioco. La prima di queste è Zona splat, che propone un set di regole molto simile al 'Re della collina' visto in altri prodotti multiplayer, dal momento che l'obiettivo è conquistare un'area specifica della mappa ricoprendola almeno al 70% con l'inchiostro del colore della propria squadra. In Torre Mobile, invece, vi è un oggetto che si muove in direzione della base della squadra che l'ha conquistato: quindi, per vincere, serve restare nei pressi della torre senza nemici nei paraggi al fine di far spostare l'oggetto nella direzione giusta.



Nel caso in cui nessuno dovesse raggiungere l'obiettivo, vince il team che ha la torre più vicina alla propria base. Simile a Torre Mobile è Bazookarp, che però vede al posto della torre una particolare arma che va raccolta e trasportata verso l'obiettivo. La quarta ed ultima modalità competitiva prende il nome di Vongol gol e prevede la raccolta di conchiglie che, un po' come in un cattura la bandiera, vanno raccolte e portare alla base.

Partita Tricolore

Si tratta di una variante della Mischia Mollusca disponibile esclusivamente durante gli Splatfest e nella quale partecipano una squadra di quattro giocatori e due team composti da soli due giocatori. Mentre i quattro giocatori devono proteggere l'Ultra-Segnale e fare in modo che l'Irrigatore del Destino - una macchina in grado di distribuire ingenti quantità di inchiostro - giunga in loro aiuto per condurli alla vittoria, le due coppie devono lottare con le unghie e con i denti per diffondere l'inchiostro in giro per la mappa e mettere fuori gioco il dispositivo.

