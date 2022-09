Splatoon 3, day one rotto? L'esclusiva Switch è già nei negozi, occhio agli spoiler

Mentre Nintendo va all'attacco dei cheater della demo di Splatoon 3, in diverse catene commerciali internazionali vengono già segnalate delle copie in vendita dello sparatutto multiplayer atteso al lancio per il 9 settembre su Switch.

Sui social e sui principali forum di settore stanno comparendo delle foto di chi afferma, appunto, di essere già entrato in possesso di una copia di Splatoon 3 acquistandola nei mercatini online o recandosi direttamente dal proprio negoziante di fiducia.

Gli scatti in questione, come facilmente prevedibile, stanno generando un'accesa discussione tra gli appassionati di Splatoon, con la community che si divide tra chi chiede ai rivenditori che hanno già ricevuto le copie del gioco di rompere il day one e chi, invece, chiede che vengano garantite le tempistiche concordate con gli editori e gli sviluppatori nel rispetto dei fan che stanno aspettando il giorno di lancio.

Alla luce delle ultime indicazioni provenienti dalla rete, vi invitiamo a prestare particolare attenzione ai social, ai siti di settore e ai forum più frequentati, in funzione dei sempre più probabili spoiler sulle modalità e sui contenuti dello sparatutto multiplayer di Nintendo EPD.

