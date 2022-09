Splatoon 3 debutta primo in Gran Bretagna, NBA 2K23 fuori dal podio, flop Steelrising

Splatoon 3 ha debuttato al numero uno della classifica inglese, seppur con vendite inferiori del 9% rispetto a quelle di Splatoon 2, gioco uscito nel 2017 quando il mercato digitale non era comunque così diffuso.

Splatoon per Wi U e Splatoon 2 per Nintendo Switch hanno debuttato al numero due della classifica britannica venendo superati all'epoca solamente da The Witcher 3 Wild Hunt e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy rispettivamente.

Se il primo Splatoon è uscito alla fine del ciclo vitale di Wii U con una base installata di 400.000 console nel Regno Unito, Splatoon 2 è stato protagonista anche di un bundle con Nintendo Switci che ha rappresentato il 57% delle vendite nella prima settimana.

Splatoon 3 Horizon Forbidden West Mario Kart 8 Deluxe The Last of Us Parte 1 Nintendo Switch Sports NBA 2K23 Animal Crossing New Horizons Minecraft Nintendo Switch Edition Saints Row Leggende Pokemon Arceus

Da segnalare The Last of Us Parte 1 (debutto sul gradino più alto del podio nella settimana di lancio) sceso al quarto posto dopo un calo delle vendite pari al 66% mentre NBA 2K23 debutta al sesto posto con vendite retail in calo del 29% su base annua. TemTem debutta alla posizione numero 21 mentre Steelrising è fuori dalla Top 20 con debutto alla posizione numero 29.