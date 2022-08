Splatoon 3 Direct: tutte le novità dall'evento dedicato all'esclusiva Switch

Si è appena concluso lo Splatoon 3 Direct, evento in diretta streaming che Nintendo ha organizzato per svelare alcune importanti novità legate al particolare sparatutto in arrivo a breve su Switch.

In occasione della diretta, l'azienda di Kyoto ne ha approfittato per annunciare che Splatoon 3 verrà lanciato sul mercato con ben dodici mappe multigiocatore, sebbene questo sia solo un punto di partenza: pare infatti che il gioco godrà di un supporto post-lancio completamente gratuito e che nuove arene verranno pubblicate in un secondo momento.

Anche l'arsenale subirà qualche modifica e oltre al ritorno di tutte le armi 'standard' e quelle speciali, se ne aggiungeranno altre come il Calamarco e la Tergilama, una spada letale negli scontri ravvicinati che è in grado anche di sparare proiettili verticali o orizzontali con i fendenti. Per quello che riguarda invece le armi speciali, caricando l'apposita barra potremo attivare un distributore di bevande che fungono da potenziamenti temporanei oppure un dispositivo che emette impulsi in grado di segnalare i nemici ed eliminarli. Tutte le armi potranno essere sbloccate presso il negozio di Armand, spendendo la valuta che si può accumulare sia salendo di livello che utilizzando le varie bocche da inchiostro.

La diretta si è concentrata anche sulla componente estetica, visto che in Splatoon 3 sono presenti tantissimi abiti con cui personalizzare i protagonisti. In aggiunta, i giocatori possono aggiungere ad ogni slot della personalizzazione una serie di bonus che altera le abilità del personaggio e creare una sorta di build. Nelle fasi finali dell'evento abbiamo assistito all'annuncio di Splattanza, una modalità ispirata a Tetris basata su scontri 1 contro 1 di cui verranno svelati ulteriori dettagli nelle prossime settimane.



Nintendo ha anche confermato il ritorno di Salmon Run, la modalità PvE in cui i giocatori dovranno collaborare per raccogliere uova di salmone sconfiggendo avversari controllati dall'intelligenza artificiale. A proposito di modalità contro i bot, anche Splatoon 3 includerà una modalità Storia completamente nuova. L'azienda ha inoltre annunciato l'arrivo di tre nuovi Amiibo ispirati ai personaggi del terzo capitolo della serie di sparatutto multiplayer.

Vi ricordiamo che Splatoon 3 arriverà il prossimo 9 settembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch. Sapevate che Splatoon 3 è il gioco più atteso dai lettori di Famitsu?