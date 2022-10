Splatoon 3 domina a settembre in Giappone: vendute 2.7 milioni di copie retail

Splatoon 3 continua a macinare numeri da record in Giappone, dove il nuovo peculiare sparatutto di Nintendo è riuscito a vendere 2.7 milioni di copie in formato fisico nel giro di due settimane da quando è stato lanciato sul mercato.

I numeri forniti da Famitsu fanno unicamente riferimento alle copie vendute in formato fisico, e sappiamo tramite i dati ufficiali forniti da Nintendo che Splatoon 3 ha venduto 3.45 milini di unità nel giro di soli tre giorni considerando sia l'edizione fisica che quella digitale. Risultati che hanno reso Splatoon 3 il gioco più velocemente venduto di sempre nel Paese del Sol Levante.

Nel mese di settembre, Splatoon 3 ha regnato incontrastato la classifica software giapponese, coprendo circa il 69% delle vendite retail globali. A completare il podio è Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline nelle versioni Switch e PS4, ed a seguire troviamo il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe.

Splatoon 3 (Switch | Nintendo)

Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Switch | Square Enix)

Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (PS4 | Square Enix)

Mario Kart 8 Deluxe (Switch | Nintendo)

Nintendo Switch Sports (Switch | Nintendo)

Minecraft: Switch Edition (Switch | Nintendo)

Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (PS5 | Square Enix)

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Switch | Bandai Namco)

Earth Defence Force 6 (PS4 | D3 Publisher)

Kirby and the Forgotten Land (Switch | Nintendo)

Sono oltre tre milioni i prodotti Nintendo venduti in questo periodo, il che rende la casa di Kyoto il publisher di maggior successo in Giappone per il settimo mese consecutivo. Switch è stata, come al solito, la piattaforma più venduta con 3.5 milioni di giochi venduti (91% del totale) e poco meno di 500.000 console piazzate, con il modello OLED che ha raggiunto quota 367.000. La spinta del lancio di Splatoon 3 porta la base installata della piattaforma in Giappone a oltre 26 milioni di unità.