Splatoon 3 esce su Switch in estate: ci sarà la modalità co-op Salmon Run

In occasione del Nintendo Direct di febbraio, la grande N torna a mostrare Splatoon 3 in tutta la sua vivacità. Sapevamo già che lo splat-shooter avrebbe fatto il suo debutto nel corso del 2022, ma non era ancora stata specificata una finestra di lancio più precisa.

Il nuovo filmato di gameplay che vi abbiamo riportato in apertura ci conferma che Splatoon 3 sarà pubblicato nel corso di questa estate, naturalmente in esclusiva su Nintendo Switch. Al momento non viene comunicata una data di lancio più specifica, e dovremo attendere i prossimi aggiornamenti della casa di Kyoto.

Nel frattempo, possiamo goderci questo nuovo video con cui viene confermata la modalità cooperativa Salmon Run, già apparsa all'interno del secondo capitolo della serie. Fish Stick e Flipper Flopper sono i nuovi boss che i giocatori saranno chiamati ad affrontare in team.



"La prossima ondata di azione cooperativa di Salmon Run ritorna in Splatoon 3! Ma con questo misterioso nuovo gigante Salmonid nella foto potrebbe rivelarsi una sfida più difficile di nuotare controcorrente".



Splatoon 3 arriverà in esclusiva su Nintendo Switch durante l'estate del 2022. Nel corso del Nintendo Direct è stato annunciato anche Mario Strikes: Battle League Football, nuovo episodio della serie calcistica con protagonista il baffuto idraulico italiano.